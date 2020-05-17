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Flaş... Flaş... Çin Büyükelçisi Evinde Ölü Bulundu!

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Flaş... Flaş... Çin Büyükelçisi Evinde Ölü Bulundu!
Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin evinde ölü bulunduğu açıklandı. İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei (58), Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Herzliya kentindeki rezidansında ölü bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. 

Polis, büyükelçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı. 

Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.

SON MAKALESİNDE ÜLKESİNİN COVID-19 İLE MÜCADELESİNİ YAZMIŞTI

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin (58), ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin yönetiminin yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında attığı adımları anlatan makalesi yayımlanmıştı.

Büyükelçi Du Wei, 12 Mayıs'ta Jerusalem Post gazetesinde çıkan makalesinde, Çin'in Covid-19 ile mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin yönetiminin salgına ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde paylaştığını savundu.

Çin'in Covid-19'a karşı ilk savunma cephesi oluşturarak salgının seyrini değiştirdiğini öne süren Büyükelçi, "Çin'in kararlı adımları, şeffaf iş birliği ve Çin halkının büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci olabilirdi" ifadesini kullandı.

Makalesinde Yahudi geleneğinde Tevrat'ın yorumu olarak bilinen Talmud'dan da alıntı yapan Du Wei, Pekin yönetiminin Covid-19'a dair bazı bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere değinerek, "Çin sorumlu bir paydaştır ve gerçeği söylemekten korkmaz. Boş hastane yatakları, kapanan karantina bölgeleri, fabrikalardan çıkan buharlar Çin'in verilerini destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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