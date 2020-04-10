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Flaş... Flaş... Bir Bir Kapatılıyorlar! İstanbul'da Bu Yerlere Girmek Artık Yasak!
İstanbul'da Corona Virüsü önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatılan cadde sayısı artıyor. Saat 17.00 itibariyle Bağcılar meydan, Güneşli meydan ve 6 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı

Dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip corona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı.

Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, “Yürüyüş Yolu” olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Ancak esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi.

Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

Zabıtalar ve polisler yayaların geçişine izin vermiyor.

10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00’den uygulamaya konulan karar 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’a kadar sürecek.

SULTANBEYLİ MEYDANI DA YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Sultanbeyli Kent Meydanı da Corona Virüsü tehditleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı.

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