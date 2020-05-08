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SON DAKİKAFlaş... Flaş... Antalya'da Bomba Alarmı!

Flaş... Flaş... Antalya'da Bomba Alarmı!

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Flaş... Flaş... Antalya'da Bomba Alarmı!
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi.

Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.

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