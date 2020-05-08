Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.
- BIST 98.817
- Altın 393,462
- Dolar 7,0976
- Euro 7,6970
- İstanbul 15 °C
- Ankara 13 °C
- Flaş... Flaş... Antalya'da Bomba Alarmı!
- Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Geçmiş Olsun Mesajı
- Konyaspor'da Test Sonuçları Belli Oldu
- Dünya Genelinde Ölü Sayısı 270 Bini Geçti
- Rusya'da Vaka Sayısı Hızla Artıyor
- Bu Konu Kırmızı Çizgimizdir
- Benzin ve Motorine Bu Gece Zam Geliyor!
- Türkiye'den Tunus'a Tıbbi Yardım
- İstanbul'un Ortasında Korkutan Göçük
- 150 Bin Kişiye Coivd-19 Bağışıklık Testi Yapılacak
- Ücretsiz İzin Desteği Ödemeleri Bugün Başlıyor
- Maskeler Kaç Liraya Satılacak?
- Tuba Ünsal Canlı Yayında İtiraf Etti
- THY'den Uçuşlar İçin Önemli Karar
- MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Flaş... Flaş... Antalya'da Bomba Alarmı!
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Flaş... Flaş... Antalya'da Bomba Alarmı!Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi.
Konyaspor'da Test Sonuçları Belli Olduİttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Dünya Genelinde Ölü Sayısı 270 Bini GeçtiÇin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 270 bin 740’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 917 bin 991’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 3
Rusya'da Vaka Sayısı Hızla ArtıyorRusya’da son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 859’a yükseldi.
Bu Konu Kırmızı ÇizgimizdirSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklama geldi.
VİDEO GALERİ
- 11:26 - Flaş... Flaş... Antalya'da Bomba Alarmı!
- 11:16 - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Geçmiş Olsun Mesajı
- 11:15 - Konyaspor'da Test Sonuçları Belli Oldu
- 11:14 - Dünya Genelinde Ölü Sayısı 270 Bini Geçti
- 11:14 - Rusya'da Vaka Sayısı Hızla Artıyor
- 10:45 - Bu Konu Kırmızı Çizgimizdir
- 10:44 - Benzin ve Motorine Bu Gece Zam Geliyor!
- 10:41 - Türkiye'den Tunus'a Tıbbi Yardım
- 10:36 - İstanbul'un Ortasında Korkutan Göçük
- 10:33 - 150 Bin Kişiye Coivd-19 Bağışıklık Testi Yapılacak
- 10:11 - Ücretsiz İzin Desteği Ödemeleri Bugün Başlıyor
- 13:45 - Maskeler Kaç Liraya Satılacak?
- 12:28 - Tuba Ünsal Canlı Yayında İtiraf Etti
- 12:27 - THY'den Uçuşlar İçin Önemli Karar
- 12:26 - MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim