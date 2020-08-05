Flaş corona virüs kararı: İki hafta süreyle kapatıldı!

Pandeminin seyri konusunda hem diğer ülkeler, hem de Türkiye genelindeki artış nedeniyle, sonbaharda yaşanacağı iddia edilen ikinci dalga için şimdiden yeni önlemler alınması tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı’nda ve hükümette yapılan toplantılarda uzmanların, okulların açılması süreci ve ekim ayının 15’ine kadar olan dönemde yeni kurallar konularak kışa hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdiği belirtiliyor.