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Flaş... 60 Yıl Sonra Açılıyor!

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Flaş... 60 Yıl Sonra Açılıyor!
Yassıada'nın tarihi 60 yıl sonra değişiyor. Ada artık, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anılacak.

Yassıada, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını verdiği yer olarak hafızalara kazındı. 

Ada, yapılan düzenleme ve yeniliklerin ardından, 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yılında açılacak. 

MÜZE VE CAMİ YER ALACAK

Yassıada'nın ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişti. 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetleri başladı. Kültür ve kongre merkezi haline getirilmesine karar verildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 176 kişilik bir otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi ile 7 bin 700 metrekarelik müze ve cami yer alacak.

Restorasyon çalışmalarında yargılamaların yapıldığı ve 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürülen spor salonu da bulunuyor

YASSIADA'NIN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 27 Mayıs'ın farklı olacağını belirterek, ''27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adasının açılışı yapılacak. Orayı çok farklı bir konuma taşıdık. Adını artık Yassıada olarak değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız" demişti.

Yassıada 4. yüzyıldan itibaren sürgün yeri olarak kullanılırken, zaman içinde üzerine kilise ve bir manastır inşa edildi. Birkaç sahip değiştiren ada 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından satın alındı. 1952 yılında eğitim hizmetlerine açıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. 1993 yılında İstanbul Su ürünleri Fakültesi enstitüsünü adaya taşıdı. Fakülte, adayı 1995 yılında terk etti. O tarihten inşaat başlayana kadar Yassıada terk edilmiş olarak bulunuyordu.

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