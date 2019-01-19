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Fiziğiyle olay yarattı

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Fiziğiyle olay yarattı
ABD'li model Olivia Culpo sosyal medya hesabı Instagram aracılığıyla yaptığı paylaşımla adeta takipçilerini büyülüyor. Güzel model kusursuz fiziğiyle olay yaratıyor.


Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğrafıyla yeni yılı kutlayan güzel manken kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model yaptığı her paylaşımıyla olay yaratıyor takipçilerinden tam puan olan Olivia güzelliğiyle de mest etti.
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