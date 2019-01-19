Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğrafıyla yeni yılı kutlayan güzel manken kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model yaptığı her paylaşımıyla olay yaratıyor takipçilerinden tam puan olan Olivia güzelliğiyle de mest etti.
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Fiziğiyle olay yarattı
ABD'li model Olivia Culpo sosyal medya hesabı Instagram aracılığıyla yaptığı paylaşımla adeta takipçilerini büyülüyor. Güzel model kusursuz fiziğiyle olay yaratıyor.
Etiketler: olivia culpo, kusursuz, fizik, güzellik
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Fiziğiyle olay yarattıABD'li model Olivia Culpo sosyal medya hesabı Instagram aracılığıyla yaptığı paylaşımla adeta takipçilerini büyülüyor. Güzel model kusursuz fiziğiyle olay yaratıyor.
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- 15:44 - Şimdi de Ajda challenge başladı
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