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Fi'ye sürpriz konuk

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Fi'ye sürpriz konuk
Cem Yılmaz, yakın dostu ve filmlerinin değişmez yüzü Ozan Güven’e yeni dizisi “Fi”de de tam destek verdi.

Ünlü komedyen, Güven’in tutkulu, başarılı, kendini aşka adayan Psikiyatrist Can Manay’ı canlandırdığı diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Yılmaz dizinin 4'üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

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