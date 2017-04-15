  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKarakolda yangın: 14 asker dumandan etkilendi

Fitch'den referandum senaryoları

»
Fitch'den referandum senaryoları
Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurumun internet sitesinde yayınlanan videoda, Fitch Ratings Rusya ve Türkiye Kıdemli Müdürü Paul Gamble, oylamanın Türk ekonomisine etkisi hakkında 4 senaryonun olduğunu söyledi. 

Referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye en yüksek önceliği vereceğine inandığını belirten Gamble, "Türkiye'nin ekonomik reform süreci Erdoğan'ın mirasının temelini oluşturuyor." yorumunda bulundu. 

Gamble, halk oylamasından "evet" sonucu çıkması durumunda, Türkiye'nin ekonomik gelişimiyle ilgili 2 senaryoyla karşılaşılmasının öngörüldüğünü ifade etti. 

Birinci senaryo altında, genel seçimlerin 2019'a kadar yapılmayacağına işaret eden Gamble, böylece hükümetin Türk ekonomisinde yapısal reformları yerine getirmek için zamanının olacağına dikkati çekti. 

Gamble, ikinci senaryo durumunda ise, hükümetin mali politikalara ve bilanço tablosuna odaklanarak ekonomiyi canlandırma yoluna başvurabileceğini dile getirdi. 

Halk oylamasından "hayır" sonucu çıkması olasılığını da değerlendiren Gamble, bu durumda da 2 senaryoyla karşılaşılacağını söyledi. 

Referandumdan az oy farkıyla "hayır" sonucu alınması halinde Türkiye'de erken seçimlerin gerçekleşeceğini belirten Gamble, çok oy farkıyla "hayır" sonucuyla karşılaşılması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki yetkilerini kullanarak ekonomiyi ilerleteceğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma saatlerine dikkat!15 Nisan 2017 Cumartesi 14:56
  • Son dakika… Hakkari’den acı haber: İki asker şehit oldu15 Nisan 2017 Cumartesi 14:54
  • Fitch'den referandum senaryoları15 Nisan 2017 Cumartesi 14:48
  • Yargıtay, Türkiye'yi sarsan Özgecan davasında kararını verdi15 Nisan 2017 Cumartesi 08:29
  • İstanbul'da hareketli dakikalar... 'Dur' ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı15 Nisan 2017 Cumartesi 08:12
  • İstanbul’da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, şarkıcı Günter Bayraktar’ın silah kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı.15 Nisan 2017 Cumartesi 08:09
  • Erdoğan anket sonuçlarını açıkladı: 55’in altında da var 55-60 aralığında da var15 Nisan 2017 Cumartesi 08:07
  • Son Dakika: Atilla Taş ve 11 şüpheli hakkında karar çıktı15 Nisan 2017 Cumartesi 07:54
  • Son dakika... Ankara'da polise ateş açıldı15 Nisan 2017 Cumartesi 07:52
  • YSK'dan uyarı: Bu oylar geçersiz sayılacak15 Nisan 2017 Cumartesi 07:50
    • CHP’li Öztunç’tan iddia: O anket için para aldı
    • Kaybettik
    • Araç sahipleri dikkat! Karşı hamle geldi
    • 18 yaşındaki kızını öldürüp polise teslim oldu
    • Pegasus, İzair için başvuru yaptı
    • Financial Times: Hayır oyu daha fazla ekonomik belirsizlik riski taşıyor
    • Üniversiteli Püren Şahin'in yürek burkan ölümü
    • O babayı görünce telefona sarıldım
    • Elektrik faturaları tarihe mi karışacak
    • Ömür Varol Nihat Doğan'a fena çaktı!
    FOTO GALERİ
    • Ünlülerin paylaşımları olay oldu
    • Joanna Krupa'dan çekici kareler!
    • Güzeller hayran bıraktı
    VİDEO GALERİ
    • Recep İvedik 5
    • Alex - Gidelim Buralardan
    • Sila - Afitap
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim