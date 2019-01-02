Fırat'ın doğusu'nda hareketli dakikalar.. sınıra çok sayıda asker sevkiyatı yapıldı

Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan harekat öncesinde bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor. Askeri konvoylar Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’e ulaştı. Konvoyların geçişi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ASKERİ ARAÇLAR ŞANLIURFA'YA ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.Çeşitli birliklerden gönderilen, mühimmat, jeneratör ve yakıt tankı yüklü kamyonlardan oluşan askeri konvoy, şehir merkezinden geçerek Mardin istikametine ilerledi.Konvoyun geçişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

BİR ASKERİ KONVOY DA KİLİS'E ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru ilerledi.Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

OBÜS VE ASKERİ ARAÇLAR GAZİANTEP’E DOĞRU İLERLEDİ…

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep yönüne hareket etti.

Daha önce Hatay'a gönderilen obüs ve askeri araçların yer aldığı konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru gitti.Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.