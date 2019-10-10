  • BIST 99.649
  • Altın 283,986
  • Dolar 5,8597
  • Euro 6,4436
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

FIRAT’IN DOĞUSUNA KARA HAREKÂTI BAŞLADI! BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA SON DURUM…

»
FIRAT’IN DOĞUSUNA KARA HAREKÂTI BAŞLADI! BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA SON DURUM…
Suriye'nin kuzeyine yönelik dün saat 16.00'da başlayan hava harekâtının ardından dün gece saat 22.35 sularında da kara harekâtı başladı.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili olarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı" ifadelerini kullandı.

Günlerdir konuşulan Suriye’deki teröristlere yönelik operasyon dün saat 16.00’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından duyurduğu, ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk kısmını hava operasyonları oluşturdu. Dün saat 16.00’da başlayan hava operasyonunda Diyarbakır’dan kalkan Türk F-16 savaş uçakları Talebyat ile Resulayn'da 30 kilometre kadar içeri girdi ve terör örgütünün mühimmat depolarıyla kritik hedefleri vurdu.

ALTI SAAT SONRA KARA HAREKATI BAŞLADI

Türk savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG mevzilerine hava operasyonları sürerken dün saat 22.35 sularında kara harekâtı için düğmeye basıldı.

DÖRT KOLDAN GİRDİLER

Milli Savunma Bakanlığı aynı dakikalarda  “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekatına başladı” ifadelerini kullandı. Askeri kaynaklar da Türk kara birliklerinin Resulayn ve Tel Abyad’da 4 koldan giriş yaptığını bildirdi.

BİR AÇIKLAMA DA SOYLU’DAN

Bir televizyon programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kara operasyonunu doğruladı. Soylu, “Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde” ifadelerini kullandı.

181 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

MSB’den yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURDU!09 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
  • 1453’TEN BUGÜNE İSTANBUL EĞLENCESİ: PERA MÜZİKALİ09 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
  • ÜNLÜ MODEL YİNE RAHAT DURMADI.. POLİSİN BAŞINI YAKAN GÖRÜNTÜ!09 Ekim 2019 Çarşamba 15:56
  • SURİYE’DEN KÜSTAH TÜRKİYE AÇIKLAMASI!09 Ekim 2019 Çarşamba 15:30
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ!09 Ekim 2019 Çarşamba 15:23
  • MİLEY CYRUS HASTANEYE KALDIRILDI!09 Ekim 2019 Çarşamba 15:12
  • SERENAY SARIKAYA’DAN HAYRANLARINI ÜZEN KARAR!09 Ekim 2019 Çarşamba 14:42
  • KOMANDOLARDAN'DAN TRUMP'A TOKAT GİBİ OPERASYONA HAZIRIZ KLİBİ!09 Ekim 2019 Çarşamba 14:27
  • MEHMET HABERAL'DAN FLAŞ YİĞİT BULUT AÇIKLAMASI!09 Ekim 2019 Çarşamba 14:11
  • MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ 16 GÜNDÜR YOK!09 Ekim 2019 Çarşamba 13:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim