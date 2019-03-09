Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'un, müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'ın da aynı nedenle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.