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Fırat Altınmeşe'ye herkesin için de sevgili dayağı

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Fırat Altınmeşe'ye herkesin için de sevgili dayağı
İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, Bebek'te sevgilisinin saldırısına uğradı. Üç yıldır birlikte olan çift, önceki gece Lucca'ya gitti.

Bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Altunmeşe ile sevgilisi, mekan çıkışında da kavga etmeyi sürdürdü.
Giderek hararetlenen tartışma sonucunda, sevgilisi Altunmeşe'ye saldırdı.
Genç kadın; tırnaklarıyla Altunmeşe'nin alnını, yanaklarını ve çenesini çizerek kan içinde bıraktı. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark eden genç kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Neye uğradığını şaşıran Altunmeşe ise "Üç yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" dedi.

Tartışmanın nedenini açıklamayan ünlü oyuncu, taksiye binerek uzaklaştı. 

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