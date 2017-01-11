Darbeci sekiz askerlerden Süleyman Özkaynakçı ve Bilal Kurugül, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı.
Mahkemede askerlerin avukatlarının yanı sıra aralarında eski Adalet Bakanı Mihalis Statopoulos'un da bulunduğu bir grup bilirkişi de dinlendi. Mahkeme sonunda savcı, askerlerin, adil yargılanması hakkındaki endişeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti.
Hakimler, karar verilmek üzere 23 Ocak'ta mahkemenin yeniden toplanmasına karar verdi. Diğer askerler hakkındaki duruşmalar ise bu hafta içinde yapılacak.
Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.
Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.
Yüksek Mahkemenin kararı darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin nihai adım olacak.
- BIST 77.667
- Altın 148,937
- Dolar 3,8995
- Euro 4,0949
- İstanbul 8 °C
- Ankara -7 °C
- Esra Erol sokak hayvanlarını unutmadı
- Firari darbecilerle ilgili flaş karar!
- Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
- Kocaeli Üniversitesi'nde kavga
- Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay
- İETT durakları ihaleye çıkarılacak
- BBC muhabiri Michael Buerk'den flaş Türkiye yorumu
- Erdoğan rica etti, Hülya yaptı!
- Orka Holding Global Yolculuğuna Hızla Devam Ediyor
- İLK MADDE OYLANDI!
- Yasmin'den olay paylaşım
- Bayrak töreninde, öğrenciler öğretmen ve müdür yardımcısına saldırdı
- “FETÖ ile ilişkilendirilmemiz akla, vicdana sığmaz”
- Operasyon başladı, gözaltılar var
- Reina'nın facebook sayfasına 'sizi istiyorum' yazmıştı
Firari darbecilerle ilgili flaş karar!
Darbeci sekiz askerlerden Süleyman Özkaynakçı ve Bilal Kurugül, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 21:37 - Esra Erol sokak hayvanlarını unutmadı
- 21:34 - Firari darbecilerle ilgili flaş karar!
- 21:32 - Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
- 21:29 - Kocaeli Üniversitesi'nde kavga
- 21:27 - Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay
- 21:25 - İETT durakları ihaleye çıkarılacak
- 21:23 - BBC muhabiri Michael Buerk'den flaş Türkiye yorumu
- 21:16 - Erdoğan rica etti, Hülya yaptı!
- 18:37 - Orka Holding Global Yolculuğuna Hızla Devam Ediyor
- 09:39 - İLK MADDE OYLANDI!
- 09:05 - Yasmin'den olay paylaşım
- 21:12 - Bayrak töreninde, öğrenciler öğretmen ve müdür yardımcısına saldırdı
- 21:09 - “FETÖ ile ilişkilendirilmemiz akla, vicdana sığmaz”
- 21:07 - Operasyon başladı, gözaltılar var
- 21:06 - Reina'nın facebook sayfasına 'sizi istiyorum' yazmıştı
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim