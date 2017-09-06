Fındık yerden toplanıyor, makinede kurutuluyor

Batı Karadeniz'de dikim alanlarının hızlı bir şekilde çoğaldığı fındık tarımında makine kullanımı da aynı ölçüde artıyor.

Fındıkta ikinci bölge olarak nitelenen Batı Karadeniz'de son tespitlere göre Sakarya'da 75 bin, Düzce'de 65 bin, Zonguldak'ta 25 bin, Kocaeli'de ise 10 bin dönümlük alanda üretim yapılıyor. Fındık tarımında makine kullanımı da artıyor.

Ferrero Değerli Tarım Projesi Direktörü Ersin Arısoy, fındığın dalında tamamen olgunlaştırılarak yerden hasat makinesi ile toplanmasının giderek yaygınlaştığını söyleyerek, "Bölgede kurutma işlemi de özellikle yağmurların etkili olduğu dönemlerde makine ile yapılıyor. Birkaç yıl önce yurt dışından getirilen kurutma makineleri son yıllarda yurt içinde akaryakıt, katı yakıt ve LPG ile çalışan modelleri ile üretilmeye başlandı. Ferrero Fındık tarafından Değerli Tarım uygulamaları kapsamında bu yıl toplam 50 kurutma makinesi, belediyeler, muhtarlıklar, Ziraat Odaları ve işletmecilere ücretsiz olarak tahsis edilerek üreticinin hizmetine sunuldu” dedi.

“KURUTMA MAKİNALARINA YOĞUN TALEP VAR”

Fındık hasadının devam ettiği Sakarya ve Düzce'de toplam 23 makine ile kurutma işleminin sürdürüldüğünü belirten Arısoy, “Kurutma makinelerine yoğun bir talep var. Bu nedenle kurutma için üreticilerin önceden sıra alması gerekiyor. Fındıklar zuruflu olarak serilip patosa vurulup, tartılıp nemleri ölçüldükten sonra kurutma işlemine tabi tutuluyor. Kurutma işlemi fındığın nem oranına göre 8 ile 24 saat arasında değişebiliyor” diye konuştu.