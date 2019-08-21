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FINDIK ALIMI BAŞLADI!

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FINDIK ALIMI BAŞLADI!
Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, Giresun kalite fındığın kilosu 17, levant kalite fındığın ise 16,5 liradan alınacağını söyledi.


DHA'nın haberine göre; TMO tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, Erdal Gündoğdu'ya ait fındık 54 randıman geldi. Yüzde 5 nem oranı çıkan fındık için üreticiye, kilo başına 17,95 lira ödeme yapılacak.

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