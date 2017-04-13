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Financial Times: Hayır oyu daha fazla ekonomik belirsizlik riski taşıyor

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Financial Times: Hayır oyu daha fazla ekonomik belirsizlik riski taşıyor
"İş dünyası referandumun Türkiye'deki çalkantıyı dindirmesini umuyor"

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunun ekonomiye etkisini dünya haberleri sayfasının manşetinde ele aldı.
Mehul Srivastava imzalı haber "İş dünyası referandumun Türkiye'deki çalkantıyı dindirmesini umuyor" başlığı ve "Hayır oyu daha fazla ekonomik belirsizlik riski taşıyor" alt başlığıyla yayınlandı.
Ülker'in 1 Nisan reklamında kullandığı "şimdi hesaplaşma zamanı" sözlerinin AKP'li bir milletvekili tarafından bir darbe girişimi göstergesi olarak gösterildiğini ve ardından şirket hisselerinin yüzde 5 değer kaybı yaşadığını hatırlatan haberde, bunun Türkiye'deki şirketlerin darbe girişimi sonrasında Erdoğan'ın baskılarından ne kadar etkilendiğinin bir örneği olduğu belirtildi:

 
"İş dünyasının liderleri tereddüt için sandıktan 'evet' çıkmasını ve bunun bir zamanlar gelişmekte olan ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan Türkiye'nin son dönemde yaşadığı, özel sektöre korku salan çalkantılı dönemin sonunu getirmesini umuyor.
"Syracuse Üniversitesi'nden Michael Harris, Erdoğan'ın olağanüstü hâli kaldırmasının insanların psikolojisini rahatlatacağını, kaldırmaması durumunda ekonominin potansiyelinin altında büyüyeceğini söylüyor.
"Fakat eğer Türkler Erdoğan'ın daha fazla güç için uzun zamandır tasarladığı başkanlık sistemini reddederse siyasal belirsizlik ve ekonomik çalkantı riski bulunuyor. Lira bu yıl gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi ve darbeden bu yana yüzde 27 değer yitirdi.
"Ekonomist Ahmet Yeşilada 'hayır' oyu çıkması durumunda Türkiye siyasetinde uzun süreli bir çalkantı ve AKP'nin kazanamama ihtimali bulunan bir erken seçim öngörüyor.
"Evet oyu piyasalarda pozitif bir hareketlilik yaratsa da analistler bunun kısa vadeli olacağını düşünüyor. Hükümetin uzun zaman önce hayata geçirme sözü verdiği reformları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda belirsizlik var.
"Adını vermek istemeyen büyük bir tekstil firması sahibi işsizlik ve enflasyon sorunlarının zaman içinde çözülmesinin mümkün olduğunu fakat hükümetin odak noktasında ekonomiden ziyade politika olduğunu söylüyor.
"Teneo Intelligence danışmanlık firmasının eşbaşkanı Wolfango Piccoli ise 'evet' çıkması durumunda başkanlık sisteminin gerektireceği diğer düzenlemeler nedeniyle en az bir yıl boyunca ekonomik reform gerçekleşmesini beklemiyor ve ekliyor: 'Öngörülebilir gelecekte Türkiye'nin ekonomik ve politik doğrultusu negatif olacak.'
"10 binden fazla kişiye iş veren bir aile şirketinin başındaki bulunan ve ismini açıklamak istemeyen işadamı ise şunları söylüyor: 'Eğer referandumu desteklediğimi fakat bazı şüphelerimin olduğunu söylersem basında hedef gösterilirim. Eğer referandumu desteklemediğimi söylersem doğrudan hapse girerim. O yüzden en iyisi susup en iyi sonucun gerçekleşmesini dileyeyim."

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