  • BIST 121.060
  • Altın 294,541
  • Dolar 5,8708
  • Euro 6,5219
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Film Gerçek Oldu

»
Film Gerçek Oldu
Hindistan’da kast farkı nedeniyle evlenemediği kız arkadaşını öldüren bir kişi, televizyon programına katılıp cinayeti itiraf etti. Canlı olarak yayınlanan itiraf, akıllara Joker filminde canlı yayındaki itiraf sahnesini getirdi.

Joker filmindeki Arthur Fleck'in televizyon programında işlediği cinayetleri itiraf etme sahnesine benzer bir olay Hindistan'da yaşandı.

İddiaya göre 27 yaşındaki Maninder Singh, Hindistan'ın kuzey bölgesindeki Chandigarh şehrinde bulunan News18 kanalın ofisine giderek kameramana 'bir şey itiraf' etmek istediğini söyledi.

Stüdyoya götürülen Singh, canlı yayında Sarbjit Kaur adlı kız arkadaşını öldürdüğünü açıkladı. Singh, farklı kastlardan olmaları kızın ailesinin hoşuna gitmediğini ve bu yüzden evlenemediklerini anlattı.

Programın ardından Singh polis tarafından gözaltına alındı.

 

Kız arkadaşının cesedi, 30 Aralık'ta Singh'in olayı yerinden kaçmasının ardından beraber kaldıkları bir otelde bulunmuştu.

Geçen salı günü meydana gelen olayda Singh, polisin ailesini taciz ettiğinden dolayı itiraf etmek zorunda hissettiğini söyledi.

Joker’in cinayetleri itiraf etme sahnesi

Canlı olarak yayımlanan bu olay, 2019'da vizyona giren Joker filmini akıllara getirdi. Filmde Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Arthur Fleck karakteri, canlı bir televizyon programına katılıp işlediği birkaç cinayeti itiraf ediyor. 

'Diğer bir kız arkadaşını daha öldürmüş olabilir'

Öte yandan, BBC'ye konuşan Punjab polisi, Singh'in bir diğer kız arkadaşını daha öldürdüğünden şüphelenildiğini ve kefaletle serbest kaldığında da itiraf ettiği bu ikinci cinayeti işlediğini anlattı. 

Chandigarh polisi Neha Yadav, yaptığı açıklamada, Singh'in sempati kazanmak için itirafını canlı olarak yayınlatmış olabileceğini belirtti: "Tanınmak ve kendisine sempati duyulmasını istiyordu. Ayrıca avukata verecek parası olmadığından bir avukatın kendisine ücretsiz yardım edeceğini umuyordu."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bekaretini Satışa Çıkardı17 Ocak 2020 Cuma 10:30
  • Ülke genelinde büyük operasyon! 475 kişi yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 12:55
  • 100 kişinin öldüğü faciada inanılmaz olay16 Ocak 2020 Perşembe 12:50
  • Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili Bakanlık'tan idari soruşturma16 Ocak 2020 Perşembe 12:37
  • Yerli otomobil Barcelona'da dünyaya tanıtılacak16 Ocak 2020 Perşembe 11:48
  • Tehdit edildi, eşi tarafından boş arsalarda dövüldü, üç kez karakola gidip şikayette bulundu, öldürüldü16 Ocak 2020 Perşembe 11:40
  • 2020 yılı bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL16 Ocak 2020 Perşembe 11:35
  • Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı16 Ocak 2020 Perşembe 10:45
  • Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:34
  • Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:29
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim