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FİLM GALASINA DAMGA VURDULAR!

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FİLM GALASINA DAMGA VURDULAR!
“Dert Bende” isimli komedi tarzındaki sinema filminin gala gösterimi Özdilek AVM’ de yapıldı.

Baş rollerini Ümit Kantarcılar, Jessica May ve Onur Dilber’in paylaştığı komedi filminin gala gecesine ilgi yoğun oldu. Sevilen oyuncular Nurdan Paksoy ve Kübra Kılınçkaya geceye birlikte katılırken tüm dikkatleri de üzerilerinde topladılar. Geceye tasarımı Cengiz Abazoğlu imzası taşıyan kıyafetiyle katılan Nurdan Paksoy ve giyim tarzında kendine özgü çizgisiyle Kübra Kılınçkaya tüm bakışların odak noktası oldular. Gala gecesinin güzelleri “Bu filmde biz yokuz ama kıymet verdiğimiz dostlarımızı alkışlamaya geldik, bulunduğumuz camianın tek eksik yönü bu sanırız, biz birbirimizin başarılarını alkışlayarak iyi dost olduk, başarılı herkesi de alkışlayıp bu dostluğa ortak etmek isteriz” dediler.

 

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