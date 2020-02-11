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Filiz Akın'ı Nasıl Öldürdüler

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Filiz Akın'ı Nasıl Öldürdüler
Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada Filiz Akın ile ilgili sorulan soru sosyal medyada gündem oldu!

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. 

Yarışmada yöneliten "Hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?" sorusu herkesin merak ettiği bir soru oldu.

Sorunun şıkları şöyleydi:

A: Cüneyt Arkın

B: Kartal Tibet

C: Filiz Akın

D: Fatma Girik

Doğru cevap: C Filiz Akın

FİLİZ AKIN NASIL ÖLDÜ SANILDI?

1969 yılının Mayıs ayında Filiz Akın'ın, Necdet Tosun'un refakatinde, tedavi için Londra'ya gitmesiyle başlar. Kısa bir süre sonra kulaktan kulağa bir söylenti dolaşır. "Kötü haber tez yayılır" sözünde olduğu gibi, gazetelere tüm Türkiye'den telefonlar yağmaya başlar: "Filiz Akın ölmüş!"

Telefonu açanlar hıçkırıklarla kapatırken, olaydan haberdar edilen Filiz Akın'ın Ankara'daki annesi Leman Hanım, olduğu yere yığılıp kalır. Teyzesi Süheyla Hanım kısmi felç geçirir. Filiz Akın'ın ölüm haberi, Ankara'nın Hür Anadolu ve Adana'nın Vatandaş gazetelerinde yer alır.

O tarihte Altın Koza Film Festivali için Adana'da bulunan Yeşilçam yıldızlarına da kara haber ulaşır.

Ertesi gün birçok yerel gazetenin manşetinde "Filiz Akın vefat etti" haberleri vardır. Filiz Akın'ın doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamamıştır. Türkiye bu güzel ve büyük sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşamaktadır.

Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Ümit Tambil'in sunduğu program sırasında sahneye gelen Pervin Par, gözyaşları içinde Filiz Akın'ın öldüğü haberini verdi ve salondakileri saygı duruşuna davet etti. Ancak olaydan bir gün sonra gerçek ortaya çıkar... Evet Londra hastanelerinin birinde Filiz isimli bir Türk hasta ölmüştür. Ancak bu Filiz, "Filiz Akın" değildir. Ünlü aktris sapasağlamdır. Bir takım alerji testlerinden geçmiş ve önemsiz bir sorunu olduğu ortaya çıkmıştır.

Sonuçta Türkiye derin bir nefes alır, Filiz Akın da kısa bir süre sonra Türkiye'ye döner.

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