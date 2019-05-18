FİLİZ AKIN KORKUTTU

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Filiz Akın hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü.

76 yaşındaki usta oyuncu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü. Taburcu olduktan sonra hastane odasında çekilen bir videoyu paylaşarak hayranlarına sağlık durumundan bahsetti.

“İYİLEŞMEYE DOĞRU”

Usta oyuncu Filiz Akın,sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, “An itibariyle, iyileşmeye doğru… Önemli bir şey değil, endişelenecek bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemimi güçlendirmek gerekti. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.