Filistin Devlet Başkanı Türkiye'de

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etti.

Mahmut Abbas'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50'de Beylerbeyi Sarayı'na giriş yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen Erdoğan-Abbas görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Saat 21.00'de sona eren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki evine geçti.