Filistin Devlet Başkanı Türkiye'de

Mahmut Abbas'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50'de Beylerbeyi Sarayı'na giriş yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen Erdoğan-Abbas görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Saat 21.00'de sona eren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki evine geçti.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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