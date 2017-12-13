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Filistin Devlet Başkanı Türkiye'de

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Filistin Devlet Başkanı Türkiye'de
CUMHURBAŞKANI Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etti.

Mahmut Abbas'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50'de Beylerbeyi Sarayı'na giriş yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen Erdoğan-Abbas görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Saat 21.00'de sona eren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki evine geçti.

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