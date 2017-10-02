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Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu

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Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu
Azerbaycan - Türkiye: 1 - 3

2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için ev sahibi Azerbaycan ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı 25-22, 21-25, 14-25 ve 8-25'lik setlerle 3 - 1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. 

Millilerimiz, ilk seti 25 22 kaybettikten sonra ikinci seti 21-25 kazandı. Sonraki iki sette rakibine hiç şans vermeyen ve baştan sonra setleri önde götüren Millilerimiz üçüncü seti 25-14, dördüncü seti de 25-8 gibi inanılmaz bir skorla alarak maçı 3-1 kazandı ve bronz madalyayı 2011'den sonra, ikinci kez elde etmiş oldu.

Milli Takımımız 2003'te Avrupa ikincisi, 2011'de Avrupa üçüncüsü, 2017'de Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Şampiyonadaki final maçı ise bu akşam saat 18.00'de Hollanda - Sırbistan arasında oynanacak.

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