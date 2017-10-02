2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için ev sahibi Azerbaycan ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı 25-22, 21-25, 14-25 ve 8-25'lik setlerle 3 - 1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Millilerimiz, ilk seti 25 22 kaybettikten sonra ikinci seti 21-25 kazandı. Sonraki iki sette rakibine hiç şans vermeyen ve baştan sonra setleri önde götüren Millilerimiz üçüncü seti 25-14, dördüncü seti de 25-8 gibi inanılmaz bir skorla alarak maçı 3-1 kazandı ve bronz madalyayı 2011'den sonra, ikinci kez elde etmiş oldu.
Milli Takımımız 2003'te Avrupa ikincisi, 2011'de Avrupa üçüncüsü, 2017'de Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.
Şampiyonadaki final maçı ise bu akşam saat 18.00'de Hollanda - Sırbistan arasında oynanacak.
- BIST 103.418
- Altın 146,711
- Dolar 3,5833
- Euro 4,2074
- İstanbul 17 °C
- Ankara 13 °C
- 'AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer'
- Kenan Sofuoğlu'nun doktorundan ilk açıklama
- Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu
- Meclis'te yeni yasama yılı
- Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
- ABD'de silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var
- İspanya'da referandum krizi
- Fatih Terim dede oluyor
- Son dakika: Kenan Sofuoğlu İstanbul'a geldi
- 300 kilo ağırlığında yataktan kalkamıyor
- ABD'ye inanılmaz tehdit! 'Alev denizine çeviririz'
- Elon Musk, roketlerle yolculuk planlıyor
- Elçin Sangu'dan o iddiaya yanıt
- Barcelona ligde kalacak mı?
- "İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu duyunca...
Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu
Azerbaycan - Türkiye: 1 - 3
2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için ev sahibi Azerbaycan ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı 25-22, 21-25, 14-25 ve 8-25'lik setlerle 3 - 1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Etiketler: Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Azerbaycan, voleybol, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer'SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " 'Biz karar verdik kimin telefonunda bylock çıktıysa biz hapse atarız' diyorlar. Bunu kamil manada uygulasınlar AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer " dedi.
Kenan Sofuoğlu'nun doktorundan ilk açıklamaDün sıralama turunda kaza geçiren, bel ve kalçasında kırık tespit edilen Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a geldi.
Meclis'te yeni yasama yılıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı başladı.
Erdoğan'dan MTV zammı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 40 MTV zammına ilişkin, "Şu anki zam oranını bakanlar kurulu değelerlendirdikten sonra ne yapılabilir tekrar düşürme olur mu olmaz mı hükümetin takdiridir" dedi.
FOTO GALERİ
- 11:32 - 'AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer'
- 11:24 - Kenan Sofuoğlu'nun doktorundan ilk açıklama
- 11:20 - Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu
- 11:14 - Meclis'te yeni yasama yılı
- 11:13 - Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
- 11:10 - ABD'de silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var
- 11:06 - İspanya'da referandum krizi
- 15:23 - Fatih Terim dede oluyor
- 15:20 - Son dakika: Kenan Sofuoğlu İstanbul'a geldi
- 15:17 - 300 kilo ağırlığında yataktan kalkamıyor
- 15:14 - ABD'ye inanılmaz tehdit! 'Alev denizine çeviririz'
- 15:10 - Elon Musk, roketlerle yolculuk planlıyor
- 15:08 - Elçin Sangu'dan o iddiaya yanıt
- 15:06 - Barcelona ligde kalacak mı?
- 15:00 - "İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu duyunca...
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim