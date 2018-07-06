Fikret Orman'dan Vida ve Babel kararı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida ve Babel'i satmayı düşünmediklerini, Negredo'ya ise istedikleri bir teklifin gelmesi durumunda masaya oturacaklarını söyledi.

Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'nın Samorin kasabasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübündeki yönetim değişikliği konusuna değinen Orman, "Ali Koç'un başkan seçilmesiyle hem Fenerbahçe hem de Türk sporu açısından yeni bir sayfa açıldı. Rekabetimiz sahada sürecek ancak Türk sporunu ileri götürmek ve Türk futbolunun marka değerini artırmak için beraber çalışacağız." dedi.

- "Astronomik bir teklif gelirse neden olmasın"

Transfer çalışmalarını kamuoyu baskısı olmadan sürdürdüklerini belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, belirledikleri strateji doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.

Ricardo Quaresma'nın takımdaki geleceğiyle ilgili soru üzerine Orman, "Ersan Adem Gülüm, Jose Sosa'yı satmak istemedik. Marcelo Guedes'i hiç satma niyetimiz yoktu. Teklifler geliyor, oyunculardan da gitmek isteyen oluyor. Ona göre hareket ediyoruz. Oyuncular netice itibarıyla eşya değil. Oyuncu ister ve bize de astronomik bir teklif gelirse neden olmasın." diye konuştu.

Fikret Orman, Alvaro Negredo'nun hem taraftarlar hem de yönetim tarafından sevilen bir oyuncu olduğunu ifade ederek, sezon başında bütçe açısından bir daralmaya gideceklerini açıkladıklarını ve belirlenen strateji doğrultusunda bir teklif gelmesi halinde İspanyol futbolcunun satışını değerlendireceklerini kaydetti.

İki bölge için transfer çalışması yapacaklarını belirten Orman, "İlk olarak forvet arkası bir orta saha almak istiyoruz. Negredo'nun durumuna bağlı olarak da santrfor bölgesine transfer yapacağız." şeklinde konuştu.

Negredo hakkında teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamasının yanlış anlaşıldığını savunan Orman, tecrübeli çalıştırıcının da kendisiyle aynı yönde ifadeler kullandığını dile getirdi.

Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson'ın takımda kalmasını istediklerini söyleyen Orman, "Kısa sürede kontratını bir sene daha uzatmak istiyoruz. Çalışkanlık ve verim dediğiniz zaman, Beşiktaş ansiklopedisinde karşınıza Atiba'nın ismi çıkar." yorumunda bulundu.

Orman, Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenecek Guti Hernandez'in, futbolculuğu döneminde Beşiktaş camiasında sevilen bir isim olduğunu aktarıp, kendisinin Avusturya kampına katılacağını açıkladı.

- "Vida ve Babel'i satma planımız yok"

Fikret Orman, yeni sezon kadro planlamalarına değinirken, takımdan ayrılabilecekleri ileri sürülen Domagoj Vida ve Ryan Babel için böyle bir düşünceleri olmadığına dikkati çekti.

"Vida ve Babel'i satma planımız yok." diyen Orman, "Vida'yı satmayı düşünmüyoruz. Babel, çok sevdiğim bir oyuncu ve onu da satmak gibi bir planımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurlarının artması nedeniyle bütün takımların bütçe açısından daralmaya gideceğini ileri süren Orman, "Biz bunu açık olarak dile getirdik, eleştirilere maruz kaldık. Alırken suçlanıyoruz, satarken de suçlanıyoruz. Önemli olan, elde edilen başarı." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı eski oyuncu İlhan Mansız'ın teknik heyette yer alma ihtimaline yönelik soru üzerine başkan Orman, "Beşiktaş ailesi içinde görmek istediğimiz biri. O süreç benim için kapanmamıştır. Teknik heyetin patronu Şenol Güneş. Eğer o kendi organizasyonu içinde değerlendirmek isterse, ben şahsen çok memnun olurum." diye konuştu.

Şenol Güneş'le hiçbir zaman bir güven sorunu yaşamadıklarına dikkati çeken Orman, kimi zaman fikir ayrılıkları yaşansa da bunu gayet dostça konuşarak, çözdüklerini anlattı.

Oyuncuları Oğuzhan Özyakup'a yönelik eleştirilere de yanıt veren Fikret Orman, "Çok üst düzey bir oyuncu. Beklentilerin üst düzey olması da gayet normal bir şey. Herkes ondan önemli işler bekliyor. Futbolda inişler çıkışlar olur ama bu onun kabiliyetini ortadan kaldırmaz. Benim ondan önümüzdeki sezon çok büyük beklentilerim var." diyerek sözlerini tamamladı.