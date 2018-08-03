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Fikret Orman'dan 'Kötü tezahürat' açıklaması

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Fikret Orman'dan 'Kötü tezahürat' açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, B36 Torshavn maçındaki kötü tezahüratlardan dolayı bir açıklama yaptı...

Kulübün internet sitesinden yer alan Orman'ın açıklamaları şöyle;

"Türk futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir.

Bu ortak hedef doğrultusunda ülke futbolunda yaşanan sorunları çözmenin tek yolu takımlarına gönül veren futbol sevdalılarının birlikte hareket etmesidir.

Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz.  

Beşiktaş'ın büyük taraftarı, geleneklerinden gelen rakibe saygı ve adil rekabet duygusuyla tarihimizin her döneminde centilmenliğiyle Türk spor tarihine adını yazdırmıştır.

Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum."

 

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