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Fikret Orman sevgilisinden ayrıldı

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Fikret Orman sevgilisinden ayrıldı
Herkes evlenmelerini beklerken Fikret Orman ile Özlem Kaymaz sürpriz bir şekilde ilişkilerine noktayı koydu.

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz (44), Beşiktaş Başkanı Fikret Orman (50) ile Nisan’da aşk yaşamaya başlamıştı. Fikret Orman’ın sevgilisini dede toprağı Artvin’e götürmesi ve Özlem Kaymaz’ın Mayıs’ta verdiği röportajda “Bence güzel takım olduk. Tamamladık birbirimizi” demesi; “Bu ilişki evliliğe gidiyor” şeklinde yorumlanmıştı.

5 GÜN ÖNCE AYRILDILAR

Özlem Kaymaz, 21 Haziran’da Fikret Orman’ın annesi ve ablalarının da olduğu bir partiye katılmıştı. Bunun üzerine Eylül’de nikah masasına oturacakları iddia edilmişti. Ama olmadı. Sevgililer sürpriz bir şekilde aniden ilişkiye nokta koydu. Çifti birbirine çok yakıştıran yakınları bile şok oldu.

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