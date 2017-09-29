Fikret Orman Brezilya'ya Dudu ve Lucas Lima için mi gidiyor?

Başkan Fikret Orman her ne kadar, “Belli bir oyuncu grubu için gitmiyorum” dese de, Brezilya seyahatinde Dudu ve Lucas Lima konusunda temaslarda bulunacağı iddia edildi.

Başkan Fikret Orman her ne kadar, “Belli bir oyuncu grubu için gitmiyorum” dese de, Brezilya seyahatinde Dudu ve Lucas Lima konusunda temaslarda bulunacağı iddia edildi.

Yaz döneminde gündeme gelen Dudu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor ancak öncelikli mevkii sol kanat. 25 yaşındaki oyuncunun Palmeiras ile 2020’ye kadar mukavelesi var. Lucas Lima ise tam bir 10 numara.

Fenerbahçe’nin de çok istediği 27 yaşındaki Sambacı’nın Santos ile sözleşmesi Aralık ayında bitiyor. Orman, bu iki oyuncunun menacerleriyle temas kuracak