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Fikret Orman açıkladı: Emre Mor...

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Fikret Orman açıkladı: Emre Mor...
Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sporcu gıda markası Hardline ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

Mücadele ettikleri UEFA Avrupa Ligi ile Süper Lig'den hangisinde başarıyı tercih edecekleri yönündeki soruya Orman, "İstedikçe Allah verir. Kupaların hepsini istiyoruz. Niye bir tercihte bulunayım ki, UEFA Kupası'nı da lig şampiyonluğunu da istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları, sporseverleri mutlu etmek. Allah da nasip etsin." dedi. 

Takımdaki oyuncuların tamamının pırlanta gibi olduğunu vurgulayan Orman, "Çalışıyorlar, uğraşıyorlar, kulüpleri için formalarını ıslatıyorlar. Onların da başkanı olduğum için ayrı gurur duyuyorum. Allah nasip ederse ikisini de alacağız." diye konuştu.

"EMRE MOR'LA GÖRÜŞMEDİK" 
Fikret Orman Emre Mor transferi ile iglili ise, "Beşiktaş bir oyuncunun gelişmesi için dönem harcayacak bir kulüp değil. Emre Mor'la görüşmedik. Böyle bir temasımız yok. Emre Mor, Dortmund'a gitmeden önce de izlediğimiz bir oyuncuydu. Bir görüşmemiz yok, niyetimiz de yok. İstediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var. Ama açıklamak olmaz. Gelecek sezon 1 ya da 2 oyuncu alacağız." açıklamasını yaptı. 

LYON'DA 25 BİN BEŞİKTAŞLI TARAFTAR 
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları ilk maça taraftarların yoğun ilgisinin olduğunu ve rakip kulübün Beşiktaşlılar için 17 bin kişilik bir tribün daha açtığını hatırlatan Orman, şunları kaydetti: 

"Lyon'da 20-25 bin civarında Beşiktaşlı taraftar olacak. Bizim talebimiz olmadı. Lyon Kulübü, Avrupa'da yaşayan Beşiktaşlılara 17 bin kişilik tribün açtı. Biletler bir saat içinde satılmış. Bize de 3 bin civarında bilet verildi. Talep o kadar fazla ki, 17 bin kişilik biletler bir saat içinde satılınca taraftarlar, diğer bölümlerden almaya başlamış. Lyon Kulübü kontrollü gitmek için satışı durdurmuş. 58 bin kişi doldururduk ama şimdilik 25 bin kişide kalacağız. Beşiktaş Kulübü başkanı açısından çok hoş bir şey. Lyon, kendisine komşu herhangi bir ülke takımıyla maç yapmış olsaydı o kadar kısa sürede bu sayıda insanı toplayamazdı. Beşiktaş'a düşkünlüğü pekiştirecek bir şey." 

Lyon'da maçı izleyecek siyah-beyazlılara mesajlar da ileten Fikret Orman, "Maça gelecek taraftarlarımız, hepimiz Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemize ve Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket etmeliyiz. Taşkınlıktan uzak durmalı ve takımımızı desteklememiz gerektiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı. 

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