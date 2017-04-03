Merakla beklenen "Fi" dizisi geçtiğimiz Cuma günü İnternet üzerinden yayına başladı. İlk olarak dizinin ilk 3 bölümü birden verildi.İlk bölümlere Ozan Güven'in oynadığı sahneler damga vurdu.Can Manay adında ünlü ve çapkın bir psikoloğu canlandıran oyuncunun Ayşenur Çetin, Cansu Melis Karakuş ve Özge Özpirinçci’yle oynadığı sevişme sahneleri sosyal medyada ses getirdi.
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"Fi"de olay sahneler!
"Fi" dizisinin ilk üç bölümü seyirciyle buluştu. İlk bölümlere Ozan Güven'in sevişme sahneleri damga vurdu.
Etiketler: OZAN GÜVEN, SERENAY SARIKAYA, Ayşenur Çetin, Cansu Melis Karakuş, Özge Özpirinçci
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"Fi"de olay sahneler!"Fi" dizisinin ilk üç bölümü seyirciyle buluştu. İlk bölümlere Ozan Güven'in sevişme sahneleri damga vurdu.
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