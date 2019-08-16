FİDAN WASHİNGTON'A BÜYÜKELÇİ Mİ OLUYOR?

ABC yazarı Yılmaz Polat, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Washington'a büyükelçi olarak atanabileceğini iddia etti.

Polat, "MİT Başkanlığına da Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın getirilme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor" ifadesini öne sürdü.

ABC'de "MİT Müsteşarı Washington’a büyükelçi mi oluyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ankara’nın ABD Büyükelçiliği hareketlenirken, Washington’daki Türkiye Büyükelçiliğinde bir değişiklik bekleniyor mu?Bir kulis bilgisi aktarayım. Beş yıldır Washington’da görev yapan Serdar Kılıç’ın dönme zamanının geldiği ve Saray’ın değişiklik için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Washington Büyükelçiliğine de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın atanacağı söyleniyor.

MİT Müsteşarlığına da Büyükelçi Serdar Kılıç’ın getirilme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor. Birde Saray Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Washington Büyükelçiliği’ni çok istediği iddiası var.

Kaynak: Medyafaresi.com