Yoğun bir tanıtım bombardımanının ardından dijital ortamda seyircisiyle buluşan Fi dizisi sadece ünlü kadrosuyla değil cesur sevişme sahneleriyle de çok konuşuldu. Bu konuda eleştiriler de alan dizinin izlenme oranı ise merak ediliyordu. Bu konuyla ilgili bilgiyi yazarımız Ali Eyüboğlu Milliyet’teki köşesinden paylaştı. Puhu TV'nin ay yapım'a çektirip yayınladığı “Fi” dizisini şimdiye kadar ne kadar insanın izlediğini kanalın yöneticisi Ateş İnce'ye soran Eyüboğlu şunları yazdı: “İnce, başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı “Pi”nin ilk bölümünü üç günde 4.5 milyon kişinin izlediğini söyledi.”
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‘Fi’ dizisinin ilk bölümünü üç günde...
Fi-Çi-Pi adlı kitaptan uyarlanan Fi dizisi Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Mehmet Günsür ve Ozan Güven isimlerini bir araya getirdi ve bir ilke imza atarak proje internet üzerinden yayınlandı.
Etiketler: fİ çi fi
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