Fİ’ DİZİSİ İNTERNETTE KAÇ MİLYON İZLENDİ?

Ali Eyüboğlu / Magazin

İnternet televizyonculuğu Türkiye’de tutar mı?

Bu pazara iddialı giriş yapan Blu TV ile Puhu TV şu açıdan şanslı. Bu alanda bir dünya markası olan Netflix var. O yüzden Doğuş’un Puhu TV’yi, Doğan Grubu’nun Blu TV’yi “beyaz yakalılar” ve gençlerin vazgeçilmezi yapma şansı yüksek.

TV dünyasında konuşulanlara göre, ilk 7 gün bedava, sonrasında aylık 9.90 TL olan Blu TV, şimdiye kadar 30 bin civarında abone topladı.

Doğuş Grubu’nun Puhu TV’sini izlemek bedava...

Puhu TV’nin Ay Yapım’a çektirip yayınladığı “Fi” dizisini şimdiye kadar ne kadar insanın izlediğini sordum kanalın yöneticisi Ateş İnce’ye...

İnce, başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi’nin paylaştığı “Fi”nin ilk bölümünü üç günde 4.5 milyon kişinin izlediğini söyledi.

İzleyicisinden para almayan Puhu TV, reklam satarak karşılayacak giderlerini...

Bir reyting 572 bin kişi olduğuna göre, 8 civarında bir reyting demektir bu. Dizinin her bölümü bu kadar insana ulaşırsa, Puhu TV ekibi bunu iyi pazarlayıp, ‘Fi’yi finanse edecek kadar reklam alamazsa, işleri zor. Bunu başarırlarsa ‘Fi’nin arkasından ‘Çi’yi de çekerler, başka diziler de...

KİTAP, KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ

Siz bu satırları okuduğunuzda Berlin’de olacağım. İstanbul’daki son günümde Harbiye Askeri Müze’de açılan “Üç Tutku Fest.”i ziyaret ettim. “Üç Tutku Fest.”, bildiğimiz kitap fuarlarına benzemeyen, kitaplı kafe gibi...

<p>Avrasya Özel Çocuklar Derneği’nin (Otistik ve Down Sendromlu Çocuklar) konseriyle açılışı yapılan kitap, kahve ve çikolata festivali pazar günü sona erecek.

İlki geçen yıl düzenlenen ve 100 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde bu akşam 18.00’de konuk ülke İran’lı sanatçılar etnik müzik yapacak.

8 Nisan’da Osman Aysu’ya “Büyülteç Ödülü” verilecek 8 Nisan akşamı ise Yanssell and Los Amigos adlı Küba müzik grubunun konseri var.

15 TEMMUZ’UN KİTABI: SÖZÜN BİTTİĞİ YER...

Günü geldiğinde asli görevlerini yapmak için yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yuvalanan FETÖ’cülerin ihanet gecesi unutulur mu?

Savaş uçaklarının alçak ve hain pilotlarının alçak uçuşla çıkardıkları patlama seslerinin yankıları hâlâ kulaklarımızda.

Milletten toplanan vergilerle alınan uçak, helikopter, tank ve silahlarla bu ülke insanına kurşun yağdıran ordu içindeki hainler, 249 kişiyi şehit etti. Cumhuriyet ve demokrasi için sokağa çıkanlardan binlercesi gazi oldu.

Gözümüzün önünde oldu her şey...

TV ekranlarındaki onca ihanet görüntüsüne rağmen 15 Temmuz için “senaryo” diyenler bile oldu.

8 Ağustos 2016’daki “Demokrasi Mitingi”ne katılmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün, 15 Temmuz’u “Kontrollü darbe girişimi” olarak görmesine ne demeli?

Bazılarının “tiyatro”, “senaryo”, Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe girişimi” dediği 15 Temmuz için “Sözün bittiği yer” diyen gazetecilerin görüşleri kitap olarak yayımlandı...

<p>Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanıp, basılan “Sözün Bittiği Yer... Gazetecilerin Gözünden 15 Temmuz” adlı kitapta 53 gazetecinin görüşü var. Yazarları arasında yer aldığım kitabın satışlarından elde edilen gelir 15 Temmuz şehitlerine bağışlanacak.

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‘Sadece bir kere sarılmak için, kilometrelerce yolu gitmeye değer insanlar var.