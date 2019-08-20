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FEYZİOĞLU'NA SERT SÖZLER

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FEYZİOĞLU'NA SERT SÖZLER
2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Eski Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na adli yıl açılış töreniyle ilgili çağrıda bulunarak, “Kendisini seçenlere kulak vermeye davet ediyorum”
Adli Yıl Açılış Töreni’ne Beştepe’de yapılması nedeniyle katılmayacaklarını duyuran baro başkanlarına bir destek de CHP’li Muharrem İnce’den geldi.
 
Muharrem İnce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Yargı evini terk edemez. Hukukun cübbesine ilik açılamaz…” ifadelerini kullandı.
 
Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:
“Adalet” doğumla kazanılmış en kat’i sosyal hakediş ve insana dair en hayati ihtiyaçtır. Bir kul hakkı manifestosudur. Sınırları ve sınıfları kaldıran, coğrafyaları birleştiren; eşit yaşam inancının soluğudur adalet.
 
Hukuk ve yargı, bu kadim maneviyatın maddi ve fiziki bekçileri olmalıdır. Ülkemizdeki tüm temsilcilerine hatırlatırım ki; adalet satın alınamaz, ayağa çağrılamaz, el-etek öpemez, sarayın soytarısı-yürütmenin alkışçısı-menfaatin prangalısı olamaz.
 
Yargı bağımsızlığı ve Kuvvetler Ayrılığı tezi tartışmaya açık olmamalı, hak temsilinin tarafsızlığı zarar görmemelidir. Bu bağlamda, Adli yıl açılış törenini onurlu bir duruşla protesto eden an itibariyle 42 baroyu saygıyla destekliyorum.
 
Ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı kendisini seçenlere kulak vermeye davet ediyorum.
 
Yargı evini terk edemez. Hukukun cübbesine ilik açılamaz…
 
Kaynak: Medyafaresi.com
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