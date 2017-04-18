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Fettah Can ve Cansu Kurtçu çiftinin ikizleri olacak!
Sekiz yıllık ilişkilerini, 2.5 yıl önce nikah masasına taşıyan Fettah Can ve Cansu Kurtçu’nun, tüp bebek tedavisi sonucu ikizleri olacağı öğrenildi.
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre yazdığı ve söylediği parçalarla herkesin beğenisini kazanan Fettah Can (41) baba oluyor. Şarkıcının, sekiz sene ilişki yaşadığı ve 2.5 yıl önce dünyaevine girdiği Cansu Kurtçu’nun (33) üç aylık hamile olduğu öğrenildi.
çift, müjdeli haberi sadece ailesine ve yakın çevresine söyledi.
Etiketler: Fettah Can, bebek, hamile, ikiz, cansu kurtçu, tüp bebek
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