  • BIST 97.955
  • Altın 219,849
  • Dolar 5,3448
  • Euro 6,0689
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİzmir'de yangın

FETÖ'ye operasyonlar sürüyor Çok sayıda kişi gözaltına alındı

»
FETÖ'ye operasyonlar sürüyor Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

 Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

KEMAL BATMAZ'A BAĞLI 18 MAHREM İMAM...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 10 milyon kişi elektrik desteğinden yararlanacak21 Ocak 2019 Pazartesi 11:53
  • Soğuk havaya kurt'da dayanamadı21 Ocak 2019 Pazartesi 11:27
  • Milli eğitim bakanı açıkladı: Yarıyıl tatili azalabilir21 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
  • Saldırılardan kaçıyorlar21 Ocak 2019 Pazartesi 10:04
  • "Bu böyle gitmez"20 Ocak 2019 Pazar 15:26
  • Meteorolojiden soguk hava uyarısı20 Ocak 2019 Pazar 13:46
  • Afrin de patlama ölü ve yaralı var20 Ocak 2019 Pazar 12:43
  • Polislerde bunu yaparsa biz kime güveneceğiz20 Ocak 2019 Pazar 10:02
  • Son dakika İş hanın da yangın 2 kişi yaralandı bir itfayeiyeci de hayatını kaybetti20 Ocak 2019 Pazar 09:41
  • Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme20 Ocak 2019 Pazar 09:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim