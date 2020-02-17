Fetö'ye İmar Kıyağı

Son günlerde tartışılan “FETÖ’nün siyasi ayağı”na ilişkin yeni veriler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararlarla yeni bir boyut kazandı.

AKP’li Melih Gökçek döneminde, belediye meclisinde alınan kararlarla bir kısmı halen firari olan eski savcı Şadan Sakınan, eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgezmez ve “Kozmik Oda’nın savcısı” olarak nitelenen Mustafa Bilgin’in kurdukları konut kooperatifine normalinden üç kat fazla inşaat hakkı tanındığı ortaya çıktı.

FETÖ’cülerin kurduğu kooperatife Gökçek döneminde sağlanan avantajlar siyasi ayak konusunda güçlü fikir veriyor.

FETÖ-siyaset ilişkilerinin kesişme noktasını aydınlatan olay, Ankara Keçiören’de 1 milyon 885 bin 925 metrekarelik arsaya ilişkin gerçekleşti. Bu arsa özelinde gelişen olaylar FETÖ’nün etkinliği konusunda da ciddi ipuçları veriyor. Keçiören Saray bölgesindeki arsaya ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) talip oldu.

EGM arsayı, üzerine Uluslararası Polis Akademisi ve bağlı eğitim birimlerini yapmak için bedelsiz olarak Maliye Bakanlığı’ndan Temmuz 2008’de istedi. Bakanlık 29.07.2008 tarihinde yazdığı yazı ile bu isteme olumlu yaklaştı. Ancak ilerleyen süreçte arsa TOKİ’ye devredildi ve değeri anlaşılan taşınmaz için FETÖ devreye girdi. Arsa, EGM’nin talip olmasına karşın son aşamada FETÖ’cülerin elinde kaldı.

Bu arsanın FETÖ’cülere odaklanılarak nasıl satıldığı ise iki yurttaşın TOKİ’ye yaptığı yazılı başvuruda şöyle dile getirildi:

“Bu arazilerin Eskişehir yolundaki TEMAKENT arazileri satış ilanının içinde bir satır yer verilerek satışa çıkarıldığı ve sadece bir taliplinin teklif verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu arazilerin büyük bir kısmının metrekaresi 8 TL’den satıldığını öğrendik. Şurası mahalli emlak piyasasından da öğrenilebilir ki bu arazilerin metrekarasi 40-50 TL’den aşağı değildir.”

HER ŞEY FETÖ’CÜ

Arsanın alınmasında devreye giren FETÖ organları, sonraki aşamaların da her bölümünde etkinliğini sürdürdü. Bu kapsamda imarı olmayan arsanın planını yapma işi, yine AKP’li Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce bir FETÖ’cü firmaya verildi. Plan işini alan Doğukan İmar ile Birlik Harita İmar’ın sahibi Rahmi Bıyık. Halen firari olan Bıyık, FETÖ’nün çatı örgütü olan TUSKON’a bağlı Anadolu İşadamları Derneği’nin (ANFED) de üyesi.

Arsanın FETÖ’cüler tarafından alınması ile bölgeye konut yapılabilmesi için her engel aşıldı. İmar altlığı konut yapımına yasak olan ve “Rekreasyon alanı” olmasına karşın bu engel de AKP’nin büyük oranda üstün olduğu belediye meclisinde aşıldı. AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye yönetimi ve meclis üyeleri inşaat emsalini de komşu arsalara göre FETÖ’cü kooperatiflere üç kat artırdı. FETÖ’cülerin alarak üzerine konut yapmak için kooperatif kurduğu arsanın emsali 1.5 olarak belirlenirken, bitişiğindeki normal yurttaşların arsasına emsal 0.5 olarak verildi. Yani 100 metrekare arsası olan normal bir yurttaş arsa üzerine 50 metrekarelik bir inşaat yapabilecekken, FETÖ’cülerin kooperatifi aynı büyüklükteki arsa üzerine 150 metrekare inşaat yapma hakkı elde etti.

Söz konusu arsa üzerine konut yapmak için iki kooperatif kuruldu. Kurulan kooperatiflerden birinin yöneticileri AKP iktidarı ile FETÖ arasındaki ilişkileri Ankara özelinde net olarak ortaya serdi. Aygen Konut Yapı Kooperatifi’nin yöneticileri FETÖ’cü eski savcı Şadan Sakınan, eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgezmez ve savcı Mustafa Bilgili oldu. Sakınan ve Boşgezmez halen firari durumda iken, Bilgili bir davadan mahkûmiyet aldı. Bilgili aynı zamanda, “devletin yatak odası” olarak nitelenen Kozmik Oda aramalarında da yer almıştı. Bu aramalarda devletin önemli gizli-istihbari bilgilerinin çalındığı ve yurtdışına çıkarıldığı iddia ediliyor.

(Cumhuriyet - Sertaç Eş)