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FETÖ'ye bir darbe de o ülkeden geldi

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FETÖ'ye bir darbe de o ülkeden geldi
Kamboçya hükümetinin müdahalesiyle ülkedeki FETÖ irtibatlı bir üniversite ile bağlı 4 okulun, yerel bir şirket tarafından satın alınarak isminin International Paragon University olarak değiştirildiği bildirildi.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) yapılan açıklamaya göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, FETÖ ile mücadelede iş birliği yapılacağı yönünde teminat verdi. Aynı ziyarette imzalanan eğitim alanındaki iş birliği anlaşması da 11 Aralık'ta onaylanarak yürürlüğe girdi. 

Bu ziyaretin ardından Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de Kamboçya'ya gitti. Ziyarette yetkililerle bir dizi resmi görüşmelerde bulunuldu. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcı ve Türkben, Kamboçya'da dışişleri ile eğitim bakanlarıyla son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bağcı ve Türkben, görüşmelerde Türkiye'de seçilmiş hükümete kanlı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, Kamboçya devleti ve halkı için de tehdit olacağı uyarısında bulundu. 

Kamboçya'daki yetkililer ise bu konudaki hassasiyetleri çok iyi anladıklarını belirterek, FETÖ faaliyetleri ve okulları konusunda da gerekli tüm adımları attıklarını vurguladı. 

Yetkililer TMV heyetine, uzun yıllardır ülkede faaliyette bulunan FETÖ irtibatlı Zaman Üniversitesi ve buraya bağlı 4 okulun Kamboçya hükümetinin müdahalesi sonucu yerel bir şirket tarafından satın alınarak 15 Kasım itibarıyla isminin International Paragon University olarak değiştirildiğini bildirdi. 

Kamboçyalı yetkililer okullarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir personel, öğretmen ve idarecinin kalmadığını ve ülkeyi terk ettiklerini, Türkiye ile Kamboçya arasında problem olan ve ilişkileri zedeleyecek hiçbir unsurun yaşamasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti. 

TMV heyeti ise FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verilen destekten dolayı teşekkür etti.

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