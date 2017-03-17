FETÖ/PDY operasyonları sürüyor

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli tutuklandı.

BURSA

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Akraray'da 17 tutuklama

Aksaray merkezli 11 ilde gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de gözaltına alınan 24 eski sağlık personeli adliyeye sevk edildi.Kayseri'de gözaltına alınan 24 eski sağlık personeli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de eski sağlık personline yönelik operasyon

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 eski sağlık personeli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de ise haklarında tahkikat başlatılan sağlık memurları İbrahim A. ve Baki Y. gözaltına alındı.

Rize'de 2 kişi tutuklandı

Rize'de, aralarında rütbeli polislerin abisi olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 2 kişi tutuklandı.