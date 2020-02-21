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FETÖ'NÜN TEKLİFİ

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FETÖ'NÜN TEKLİFİ
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 76 sanığın yargılanması devam ediyor.

Suç Örgütü Lideri olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis yatan Kürşat Yılmaz, firari olan FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kendisini çağırdığını söyledi.

Yılmaz şunları anlattı;

* Ergenekon diye bir örgüt bilmediğimi söyledim.

* Zekeriya Öz'ün, FETÖ'cü olduğunu biliyordum.

* ‘Gel bizim mafyamız ol' diye teklifte bulundular.

* 2005'de İ. I. aradı. Bir milletvekilinin ofisine gittik.

* Bir general geldi. Ö.K isimli bir hakim de vardı. İ. I.'ya herkes saygılı davranıyordu.

* Bir albay arkadaşım vardı. Birkaç gün sonra beni bir otele götürdüler, kayıtlarda var. 15 gün otelde kaldım.

* Bana Hrant Dink’in resmini gösterdiler, ‘bunu öldür’ dediler.

* Fotoğrafı göstereni hatırlamıyorum.

* Ben de ‘Ben bu işte yokum. Bu işe sakın girmeyin Bu tezgah Amerika tezgahı' dedim. 15 yıldır yatıyorum.

* Hrant Dink ile ilgili o tarihten sonra başka irtibata geçmediler.

* Cinayetten sonra cezaevinde Erhan Tuncel benimle görüşmek istedi ama cezaevi idaresi görüştürmedi.

 

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