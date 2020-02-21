FETÖ'NÜN TEKLİFİ

Suç Örgütü Lideri olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis yatan Kürşat Yılmaz, firari olan FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kendisini çağırdığını söyledi.
Yılmaz şunları anlattı;
* Ergenekon diye bir örgüt bilmediğimi söyledim.
* Zekeriya Öz'ün, FETÖ'cü olduğunu biliyordum.
* ‘Gel bizim mafyamız ol' diye teklifte bulundular.
* 2005'de İ. I. aradı. Bir milletvekilinin ofisine gittik.
* Bir general geldi. Ö.K isimli bir hakim de vardı. İ. I.'ya herkes saygılı davranıyordu.
* Bir albay arkadaşım vardı. Birkaç gün sonra beni bir otele götürdüler, kayıtlarda var. 15 gün otelde kaldım.
* Bana Hrant Dink’in resmini gösterdiler, ‘bunu öldür’ dediler.
* Fotoğrafı göstereni hatırlamıyorum.
* Ben de ‘Ben bu işte yokum. Bu işe sakın girmeyin Bu tezgah Amerika tezgahı' dedim. 15 yıldır yatıyorum.
* Hrant Dink ile ilgili o tarihten sonra başka irtibata geçmediler.
* Cinayetten sonra cezaevinde Erhan Tuncel benimle görüşmek istedi ama cezaevi idaresi görüştürmedi.