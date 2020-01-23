Ünlü iş insanı Can Kıraç sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyasi arenada FETÖ’nün siyasi ayağı tekrar tartışılmaya başlandı. CHP'nin “FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın” önergesi AKP ve MHP tarafından reddedilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili, “Ya CHP içinde var, ya İP’te var, ya HDP’de var” diyerek muhalefeti hedef alırken, ünlü iş insanı Can Kıraç sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Koç Grubu’nda 41 sene boyunca görev yapan, holdingin zamanla en üst idarecilerinden ve ailenin de en yakınlarından olan Can Kıraç, Instagram hesabından dikkat çeken bir görsel paylaştı.

Can Kıraç’ın paylaştığı, photoshopla oynama yapılmış görselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birinin elini öptüğü görülüyor. Eli öpülen kişinin yüz görseline, FETÖ lideri Fethullah Gülen’ün yüzü konmuş ve görselin üstüne “FETÖ’nün ‘siyasi eli’ bulundu!” diye yazılmış.

İşte o paylaşım:

CAN KIRAÇ KİMDİR

1927 yılında Ankara'nın Etimesgut semtinde dünyaya geldi. 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1950 yılında da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Ankara'da Koç Ticaret Şirketi Otomobilcilik Şubesi'nde çalışma hayatına başladı. 1949-1950 yıllarında, üniversite öğrencisiyken, Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı.

1952 yılında Atatürk ilkelerine bağlı kalınması için yazdığı bir makaleden dolayı "Türk halkını isyana teşvikten" sanık oldu. 70'li yıllarda, basında ve panellerde "Montaj Sanayiinin" avukatlığını yaptı ve TÜSİAD'ın kuruluş hazırlıklarını yürüten komitede çalıştı.

1991 yılında Süleyman Demirel'in politikaya girme davetini kabul etmedi ve 1991 yılı sonunda da kendi isteği ile Koç Topluluğu’ndaki kırkbir yıllık profesyonellik hayatını noktaladı ve emekli oldu.

Can Kıraç, patronu Vehbi Koç'un hayatını "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" kitabından da anlamıştı.

''medyafaresi''