FETÖ'NÜN ÖNEMLİ İSMİ TUTUKLANDI!

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği ortak operasyon ile 'Usame-Metin' kod adı FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen tarafından konulan örgüt üyesi Reşat Nazmi Oral, Ankara'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Oral, çıkar

DHA'nın haberine göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten unsurlarının deşifre edilmesi amacıyla MİT ile yürüttüğü çalışmada, 'Usame-Metin' kod adlı Reşat Nazmi Oral'ın örgütün mahrem yapılanması içerisinde önemli görevlerde bulunduğunu belirledi. Düzenlenen ortak operasyonda Oral, 29 Temmuz'da Ankara'da yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oral, 9 Ağustos'ta tutuklandı.