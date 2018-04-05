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FETÖ'nün MİT Korkusu!

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FETÖ'nün MİT Korkusu!
MİT'in Kosova’da FETÖ'nün 6 sözde yöneticisine yönelik operasyonu sonrasında yeni önlemler almaya başladı.

Örgütün Avrupa ülkelerinde deşifre olmuş kritik yöneticilerini Kanada’ya ve Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olacağı ülkelere kaydırmaya başladığı öğrenildi.

MİT'in Kosova’da düzenlediği bir operasyonla FETÖ'nün 6 kritik ismini yakalayıp uçakla Türkiye’ye getirmesi FETÖ'de büyük paniğe ve korkuya neden oldu.

Teröristbaşı Gülen'in son konuşmasında örgüt üyelerine ağlaması ve 'Beni koruyun' talimatı vermesi sonrasında örgütte herkesin en güvenilir ülke olarak belirledikleri Kanada'ya kaçmaya başladıkları öğrenildi.

Haber 7'nin haberine göre, deşifre olan örgüt üyeleri Türkiye'nin operasyon yapmaya cesaret edemeyeceği düşünülen, İngiltere, Fransa gibi ülkelere de kaçmak için harekete geçti.

"KORKUDAN EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR"

FETÖ'nün Kosova operasyonu sonrası örgüt elebaşları olan Abdullah Aymaz, Zekeriya Öz gibi şahısların Almanya'dan kaçış planı yaptıkları öğrenildi. Diğer taraftan terör örgütü elebaşlarından Kerim Balcı, Akın İpek ve sözde Asya ve Avrupa sorumlularının da Kosova operasyonu sonrasında büyük panik yaşadığı ve saklandıkları inlerinden çıkamadıkları bildirildi.

FETÖ'NÜN HESAP EDEMEDİĞİ GERÇEK

Geçmişte MİT'in Fransa'da Asala terör örgütüne yaptığı operasyonlar aslında Türkiye'nin istediği her ülkede operasyon yapabilme kabiliyetini ortaya koyuyor.

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