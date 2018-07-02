  • BIST 96.520
  • Altın 184,808
  • Dolar 4,5892
  • Euro 5,3587
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAnkara'da FETÖ operasyonu: 68 gözaltı

FETÖ'nün kilit ismi cezaevinde ölü bulundu

»
FETÖ'nün kilit ismi cezaevinde ölü bulundu
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçlamasıyla Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Güven'in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

 FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. 

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu. 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT'de şok ayrılık!01 Temmuz 2018 Pazar 09:11
  • Adil Öksüz için 320 'boş' operasyon!01 Temmuz 2018 Pazar 08:35
  • İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak01 Temmuz 2018 Pazar 08:21
  • Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam01 Temmuz 2018 Pazar 08:15
  • Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği Hakan Albayrak sessizliğini bozdu01 Temmuz 2018 Pazar 00:37
  • Bahçeli: İdamsa İdam, Tecritse tecrit!30 Haziran 2018 Cumartesi 19:28
  • TİM'in yeni başkanı belli oldu30 Haziran 2018 Cumartesi 19:23
  • NTV'de Şok Ayrılık!30 Haziran 2018 Cumartesi 10:03
  • Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?30 Haziran 2018 Cumartesi 09:33
  • İstanbul'da eski askeri lojmanda yangın30 Haziran 2018 Cumartesi 09:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim