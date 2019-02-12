FETÖ'nün hedefi TSK'daki Aleviler

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ’nün hedefinin milli orduyu yok etmek olduğunu söyledi. Başbuğ, “Alevilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temizlenmesine yönelik hedefin öncelikli olduğunu gördük” dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik komplolarında Alevileri hedef aldığını söyledi.

"Bu konuda biz hassasiyet gösterdik, çünkü özellikle bizim dönemimizde ihbarlara baktığınız zaman büyük bölümü mezhepsel olaya dayanıyordu" diyen Başbuğ, devamında "Alevilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temizlenmesine yönelik hedefin öncelikli olduğunu gördük. Bu çok tehlikeliydi, milli orduyu çökertebilirdi. FETÖ, acımasızca bu konuyu hedef aldı, istismar etmeye çalıştı" ifadesini kullandı.

Başbuğ, "Milli ordu niteliğinden sadece Fethullah Gülen değil yabancılar da rahatsızdı. Avrupa Birliği (AB) de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de rahatsızdı" görüşünü dile getirdi.Yeni kitabı ‘Ergenekon'dan Çıkış'la okurunun karşısına çıkan Başbuğ, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuştu.

Hürriyet, Başbuğ'un açıklamalarının ikinci kısmını yayınladı.

Özbey'in soruları ve aldığı yanıtlar şöyle:

Milli ordu ne demek?

Milletin ordusudur. Milli ordularda, orduyla millet arasında çok güçlü bir güven duygusu vardır. Güvenin yanında Türk milletinin askere karşı sevgisi de büyüktür. Türk ordusu gücünü milletinin güveninden ve sevgisinden alır. Milli ordunun içinde Türk toplumundaki her kesim temsil edilmeli. Ordu içinde Edirne'den de Hakkâri'den de subay olmalı.

Etnik köken farklı olabilir ama biz Türk milletinin birer ferdiyiz. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) personel alınırken insanların etnik kökenine bakamazsınız. Böyle bir şey bizde yoktur, aklınızın ucundan bile geçmez, geçmemiştir. Milli orduda mezhepsel farklılıklar da yoktur.

Bırakın bir faktör olmasını, bunun düşünülmesi bile bu orduya yapılabilecek en büyük ihanettir. Dolayısıyla Türk ordusuna darbe vurmak istiyorsanız milletle asker arasındaki bu bağı zayıflatmaya, kopartmaya çalışacaksınız. Zaten komploların temel amaçlarından biri de buydu.Komploların başında belki biraz sarsıldı ancak millet gerçeği gördükten sonra tekrar eski haline döndü.

FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik komploları yaparken özellikle mezhep olayını temel aldı, Aleviliği istismar etmeye çok çalıştı. Bu konuda biz hassasiyet gösterdik, çünkü özellikle bizim dönemimizde ihbarlara baktığınız zaman büyük bölümü mezhepsel olaya dayanıyordu.

- Hedef alınan kişiler farklı mezheptendi, öyle mi?

Evet. Alevilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temizlenmesine yönelik hedefin öncelikli olduğunu gördük. Bu çok tehlikeliydi, milli orduyu çökertebilirdi. FETÖ, acımasızca bu konuyu hedef aldı, istismar etmeye çalıştı.

İhbarların kaynağı neresi?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) üzerinden geliyordu. Biz bu ihbarları ciddiye almadık ve gerekli olan hassasiyet gösterildi. Milli ordu niteliğinden sadece Fetullah Gülen değil yabancılar da rahatsızdı.

Yabancılardan kastınız?..

Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri de rahatsızdı. İsimleri çoğaltabilirsiniz de…

(Kaynak medya faresi)