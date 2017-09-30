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FETÖ'NÜN BÖCEK TALİMATI DİZİDEN

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FETÖ'NÜN BÖCEK TALİMATI DİZİDEN
KASET kumpasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede ilginç ayrıntılar yer aldı.

Savcılık, şifreli mesaj içerdiği düşüncesiyle Samanyolu televizyonunda 18 Mart 2011 tarihinde yayınlanan ‘Kollama’ isimli dizinin 120. bölümünün 26 ve 27. dakikalarında geçen diyalogları mercek altına aldı. Bu kapsamda 1985 - 2002 yılları arasında FETÖ içinde ‘ülke imamlığı’ seviyesine yükselen Hasan Polat’a, dizinin 26. ve 27. dakikalarında geçen diyaloglarda yer alan mesajlar soruldu.

Polat, 17 Ocak 2017 tarihinde alınan ifadesinde, dizide, “Denizlerini kuruturuz, deniz kenarlarındaki villalarını ellerinden alırız” konuşmasının bir mesaj olduğunu ileri sürerek, “Bu tarihte Deniz Baykal kasetleri ortaya çıkmış ancak MHP kasetleri henüz ortaya çıkmamıştır. Böylece MHP’li veya AK Partili bazı bürokratları tehdit ediyorlar” dedi.

İddianamede dizinin bu bölümünden 1 ay sonra MHP’lilere ilişkin kasetlerin yayınlandığına dikkat çekildi.

MGK’YI DA KAYDETMİŞLER

Şüpheli polis Yiğit Uyar da ifadesinde, 2007-2013 yılları arasında Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığını anlattı. Uyar, 2011 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısının kayıtları olduğunu düşündüğü bir CD getirilerek çözümün yapılmasının istendiğini söyledi. Uyar, “2011 yılı kurban bayramına yakın bir zamanda Özgür Türker komiser, bana bir ses kaydı getirdi. Ses kaydı çok uzundu. Sesleri dinledik ve yazıya döktük. Sesin içeriğinden anladığım kadarı ile Milli Güvenlik Toplantısı olduğunu düşündüm. Çünkü konuşanlar, o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kuvvet komutanlarıydı. 2012 yılında tam tarihini hatırlamadığım bir zamanda Ertan Arslan komiser bana flash bellekte ses kayıtları getirmeye başladı. Bu kayıtları dinlediğimde o zamanki başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın parça parça telefon görüşmelerinin olduğunu gördüm” dedi.

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