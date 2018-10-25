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FETÖ’nün 25 ‘altın kuralı’

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FETÖ’nün 25 ‘altın kuralı’
İstanbul’da 55 şüphelinin yakalanmasına yönelik FETÖ operasyonunda, örgütün 25 maddelik sözde ‘altın kurallar’ı da deşifre edildi.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda örgütle bağlantılı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah’ın haberine göre; 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda örgüt üyelerinin ByLockve mail yazışmalarında birbirlerine yolladıkları ve tedbirler içeren 25 maddelik sözde 'Altın Kurallar'ı da deşifre edildi.

İşte 25 maddelik sözde altın kurallar:

1- Toplantı yerleri sadece toplantıya katılacak kişilere bildirilmeli.

2- Toplantıya katılacak kişiler, eşleri dahil yerini kimseye söylememeli.

3- Toplantı yerleri mimli olmamalı. Mümkünse bakir esnaf, hadim, öğretmen veya güvenilir tanıdıkların iş yerleri, evi, bağ ve bahçeleri olabilir. Ev sahibinin evde olmasına dikkat edilmeli.

4- Eğer toplantı esnafın mekânında ise çalışanlara ve komşulara dikkat edilmeli.

5- Toplantımızın makul bir gerekçesi olmalı. Tanıtım, kurs, altın günü, herbalife, forever, living, afye gibi tanıtım firmalarının göstermelik tanıtım toplantısı süsü verilmeli.

6- Ortak ağız olmalı. Ne için toplanıldığı ara ara hatırlatılmalı.

7- Mümkünse araçsız gidilmeli. Araçla gidilirse uzağa park edilip yürünmeli (Minimum 700 metre kuralı).

8- Adres tam öğrenilmeli. Tekrar çağrılaşmamalı.

9- Data hattı sadece sekreter getirmeli, aynı adresten 6-7 data hat sinyal vermemeli.

10- GSM, toplantı resmi olarak iş yerinizde yapılmıyorsa asla oraya getirilmemeli.

11- Toplantıya gidilirken GSM yanınızdaysa uçak moduna alma veya kapatma sağlıklı değil. Onun yerine batarya çıkarma veya hattı çıkarma daha sağlıklı. Şebeke değiştirip uçak moduna da alınabilinir.

12- Toplantı mekanına yaklaşıldığında fiziki takip var mı kontrol edilmeli. Eğer varsa toplantı yerine girmeden oradan uzaklaşılmalı.

13- GSM açık seyahat ediyorsanız kullandığınız aracın kiralık olmasının önemi yok.

14- Kağıt ve kalem kullanmak yasak. Notlar Bymeil üzerinden tutulmalı.

15- Veri yansıtmaları tedbirli yapılmalı.

16- Toplantılar 7-8 kişiyi geçmemeli. Maksimum dokuz kişi olmalı.

17- Parça parça gelinip, parça parça gidilmeli.

18- Toplantı yerleri rutine bağlanmamalı.

19- Toplantı yerleri son gün bile değiştirilebilir.

20- Gün ve saatlerde ara ara değişikler yapılabilir.

21- Site, güvenlik görevlisi veya kamera sistemi olan yerler asla tercih edilmemeli.

22- Toplantıda isimler belirtilerek konuşulmamalı.

23- Toplantılarda daha önce gözaltına alınanlardan bahsedilmemeli.

24- Her toplantı öncesi adrese nasıl gelindiği sorulmalı. Tedbirsiz gelenler geri gönderilmeli. Bir daha nasıl gelecekleri anlatılmalı.

25- GSM üzerinden telafuz edilmiş toplantı veya randevu varsa gidilmemeli.

 

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