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FETÖ'DEN ŞİFRELİ MESAJ!

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FETÖ'DEN ŞİFRELİ MESAJ!
FETÖ soruşturmasında ulaşılan bilgilere herkesi şoke etti!

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ulaşılan örgütün  şifreli mesajlaşma uygulaması "Eagle" içeriklerinde, "tutuklu örgüt mensubunun  bulunduğu minibüste yanına oturan Hz. Hatice'nin kendisini teselli ettiği"ne  ilişkin mesajlar tespit edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  tutuklanan bazı şüphelilerin kullandığı telefonlar, İl Emniyet Müdürlüğü  bünyesinde kurulan özel ekip tarafından teknik incelemeye alındı.

Bazı telefonlarda bulunan Skype görünümlü ikona sahip örgütün şifreli  mesajlaşma uygulaması Eagle yazışmalarında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin  ardından tutuklananların yakınlarını motive etmek için, cezaevindekilerin  hayatlarından memnun oldukları, sohbet, muhabbet, tesbihat, yeme içme ve voleybol  etkinlikleri yaptığından bahsedilen mesajlara ulaşıldı.

  
"Yanıma Hz. Hatice oturdu"

Örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin Eagle üzerinden, 8 Aralık  2016'da "Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım" başlığıyla paylaştığı  mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir  hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. İçeride 8  aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve  sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da  bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla, 'Hamdolsun çok  iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu, cezaevine gidene kadar  elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun,  Efendimiz ve biz sizinle beraberiz, az kaldı sabır' demiş."

"Peygamber Efendimiz liste verdi"

İl Emniyet Müdürlüğünde ifade veren bazı sanıklar, örgütün memur  hazırlama imamı M.G'nin, sınavı kazanamayan ve bunun nedenini soran kişiye, "Dün  gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm, bana bir liste verdi, senin ismin  yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey  yok." şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

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