FETÖ'de Şükür Çatlağı!

ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son zamanlarda kendisine gelen, "ABD'deki üyeler lüks içinde yaşıyor" şikayetlerinden bunaldığı, örgüt üyelerinin yurtdışındaki lüks hayat yaşadıkları ortaya çıkınca Türkiye'de 'gaybubet' hayatı sürdüren taban

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre, ABD'de son derece rahat bir hayat süren FETÖ lideri Fetullah Gülen, son dönemde tabandan kendisine gelen şikayetlerden bıktı. Daha önce FETÖ tabanına verdiği 'gaybubet (Yok olma, bulunmama durumu) hayatı sürdürün, yakında rahata kavuşacağız' talimatına uyan Türkiye'deki FETÖ üyeleri, gözaltındaki bazı kriptoların ifadeleri ve MİT ile polisin müşterek operasyonları sonucu büyük darbe yedi.

Son dönemde gözaltına alınıp, itirafçı olan FETÖ mensuplarının ifadelerine yansıyan bilgilere göre, Hakan Şükür, Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan ve Tuncay Opçin gibi göz önündeki FETÖ'cülerin ABD'de lüks hayat yaşadıkları ortaya çıkınca, 'gaybubet' hayatı sürdüren taban büyük rahatsızlık duymaya ve bunu daha sık Pensilvanya'ya iletmeye başladı.

FETÖ elebaşına en yakın olanlar artık, gelen şikayetleri Gülen'e iletmiyor, ancak onun adına konuşuyorlar. Ancak şikayetlerden bunalan FETÖ lideri Gülen'in talimatlarına neden uyulmadığını sorgulamaya ve bu konuda en yakınındakileri sorumlu tutmaya başladığı öğrenildi. Bunun üzerine, şikayetleri Gülen'e ulaştırmaya çekinen Gülen'e en yakın isimlerin, tabana Gülen adına mesaj gönderdikleri anlaşıldı. En son 'gaybubet' hayatı yaşamaktan usanan tabana, 'Türkiye'de kalmak yiğitliktir, bu sabrın ecri büyüktür' talimatının iletildiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan gibi firari olarak aranan FETÖ'cülerin, ABD'deki Reza Zarrab duruşmasını yakından takip edip sosyal medyadan yayın yapmasının 'Biz burada lüks içinde yaşamıyoruz, Türkiye aleyhine olan gelişmeleri yakından takip edip Türkiye'dekileri doğru bilgilendiriyoruz' mesajı vermeyi amaçladığı yorumu yapıldı.