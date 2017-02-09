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FETÖ'CÜLERİN DİĞER HEDEFİ HUBER KÖŞKÜ'YMÜŞ

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FETÖ'CÜLERİN DİĞER HEDEFİ HUBER KÖŞKÜ'YMÜŞ
FETÖ'cü hainlerin karargâh olarak kullandığı Akıncı Üssü'nden Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nün uydu görüntüleri de çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında karargâh olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde ele geçirilen dokümanlar üzerinde 585 parmak izi tespit edildi. Bu dokümanlar arasında, darbe gecesi bombalanan yerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nün uydu görüntüsü de çıktı.

Bu durum, darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde bulunma olasılığına göre hazırlık yaptıklarını gösterdi. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten cuntacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, uydu görüntülerini 9 Temmuz'da izinden çağırdığı Ali Pehlivan ile hazırladığı ortaya çıktı. Pehlivan, ifadesinde hazırlık sürecini tüm detaylarıyla anlattı.

Akıncı Üssü'nde darbe girişiminin ardından yapılan aramada birçok materyale el konulmuştu. Polis, bu materyaller arasında yer alan uydu çıktıları ve evrakların üzerindeki parmak izlerini inceledi. 146 doküman arasında "Gölbaşı Polis Özel Harekât", "Ankara Emniyet İstihbarat/Yıldız'', "Çevik Kuvvet'', "TİB İncek'', "Genelkurmay'' ve "Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'' yazan uydu görüntülerinin de yer aldığı belirlendi.

Dokümanlar üzerindeki 585 parmak izinden 377'si karakteristik özellik tespit edilemediği için araştırılamazken, 208 iz sorgulandı. "Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü" yazılı belge üzerinde ise 3 parmak izine ulaşıldı. Bunlardan birinin, Kurmay Yarbay Veli Bilgin'e ait olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın şüphelilerinden Yüzbaşı Ali Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, uydu görüntülerinin hazırlık süreçlerine ilişkin şu önemli bilgileri verdi:

"MUHAYM Başkanımız Gökhan Şahin Sönmezateş, beni 9 Temmuz Ramazan Bayramı tatilinin son günü aradı. Bana 'Yarın sabah 09.00-10.00 gibi MUHAYM'da buluşalım' dedi.

Pazar günü gittim. Sönmezateş, 'Yapacağımız şeyi kimseye söylemeyeceğine dair çocuğun üzerine yemin eder misin?' dedi. CAS programını açmamı istedi.

Bu bizim bilgisayarlarımızda yüklü, Google Earth'ın Harita Komutanlığı versiyonuydu. MİT Müsteşarlığı'nın ekran resmini almamı söyledi. Polis Özel Harekât Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Gölbaşı Özel Harekât, TİB binası, TÜRKSAT, İstanbul'da Kalender Orduevi, hemen karşısındaki Cumhurbaşkanlığı Köşkü (Huber Köşkü), Kalender Orduevi, Fenerbahçe Orduevi, Samandıra'daki askeri kışlanın fotoğraflarını alıp Power Point'te yapıştırdık.

Bunların altına koordinatlarını yapıştırmamı söyledi. Resimlerin altına koordinatları yazdım."

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