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FETÖ'cüleri Tutuklayan Hakim, FETÖ'den Gözaltına Alındı

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FETÖ'cüleri Tutuklayan Hakim, FETÖ'den Gözaltına Alındı
HSYK'nın FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa aldığı Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı.

Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan  Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A,  Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

7 HAKİM VE SAVCI GÖZALTINA ALINMIŞTI

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla  Ankara,  Bursa,  Safranbolu,  Kırşehir,  Sungurlu,  Konya ve  Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa almıştı.

MİT TIR'LARI SORUŞTURMASINDA HAKİM VE SAVCILARI TUTUKLAMIŞTI

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A., MİT TIR'ları soruşturması kapsamında FETÖ'cü hakim ve savcıları tutuklayan hakim olarak tanınıyor. F.M.A,  Kırşehir'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ağır ceza mahkemesi başkanı olarak atanmıştı.

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