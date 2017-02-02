FETÖ'cüleri Tutuklayan Hakim, FETÖ'den Gözaltına Alındı

HSYK'nın FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa aldığı Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

7 HAKİM VE SAVCI GÖZALTINA ALINMIŞTI

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa almıştı.

MİT TIR'LARI SORUŞTURMASINDA HAKİM VE SAVCILARI TUTUKLAMIŞTI

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A., MİT TIR'ları soruşturması kapsamında FETÖ'cü hakim ve savcıları tutuklayan hakim olarak tanınıyor. F.M.A, Kırşehir'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ağır ceza mahkemesi başkanı olarak atanmıştı.