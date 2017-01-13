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"FETÖ'CÜLER SİLAHSIZ ASKERLİK YAPACAK"

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"FETÖ'CÜLER SİLAHSIZ ASKERLİK YAPACAK"
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin askere alındıklarında geri hizmette ve idari işlerde görevlendirileceklerini ve silahsız olarak nöbet tutacaklarını ifade etti.

"FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz

'Bunlar bir terör örgütü mensubu  olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece  önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin  aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Yani kamuoyunun eskiden  'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım  sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde  bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde  bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa  edecekler."

Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye  mutabakatı

Şu anda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat koordinasyon  içeriyor, bu koordinasyon çerçevesinde Suriye'de, Türkiye ile rejimin veya  Rusya'nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi için gerekli koordinasyon  sağlandı."

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